Carlo Alberto in consiglio

Cambio tra le file delle opposizioni cuggionesi: l'ex sindaco Maria Teresa Perletti ha ufficializzato il proprio passo indietro in Consiglio comunale lasciando il posto a Carlo Alberto Colombo.

Cambio tra le file delle opposizioni cuggionesi: l'ex sindaco Maria Teresa Perletti ha ufficializzato il proprio passo indietro in Consiglio comunale lasciando il posto a Carlo Alberto Colombo. "Lascio il consiglio comunale perché la mia collaborazione con un’associazione di volontariato del territorio mi sta chiedendo sempre più impegno ma anche soddisfazioni - ci spiega - Inoltre, è giusto dare spazio ai giovani e sono sicura che Carlo Alberto Colombo ricoprirà il ruolo di consigliere comunale in maniera esemplare. Ringrazio tutti i cittadini che mi hanno sostenuto e i dipendenti comunali coi quali ho sempre lavorato bene. Non posso che augurare il meglio a Carlo Alberto che, tra i banchi delle opposizioni avrà modo di far esperienza. Un ringraziamento voglio farlo anche alla maggioranza da cui ho avuto attestati di stima e per le belle parole che mi hanno rivolto".

"Ringrazio chi mi ha votato, chi mi ha preceduto, chi era candidato con me e chiunque abbia sostenuto la nostra lista - ci commenta il giovane Carlo Alberto Colombo, new entry in Consiglio nel gruppo 'Perletti sindaco' - Grazie a voi potrò fare questa nuova ed entusiasmante esperienza. Spero vivamente di avere un rapporto onesto aperto e di rispetto con l'amministrazione. Obiettivo fondamentale quello di ascoltare la popolazione cuggionese per portare in amministrazione le criticità che mi verranno segnalate".

