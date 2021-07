Messa 'speciale' per Matteo

Il 6 agosto sarà un anno che Matteo Losa, il sorridente scrittore di Inveruno, ci ha lasciati. Il 6 agosto prossimo una messa speciale in oratorio a Buscate.

Il 6 agosto sarà un anno che Matteo Losa, il sorridente scrittore di Inveruno, ci ha lasciati. Conosciuto in tutto l'Altomilanese per la sua battaglia contro il cancro, durata 14 anni e sostenuta sempre con il sorriso, ma soprattutto per i suoi libri - 'Piccole fiabe per grandi guerrieri' e 'Un altro giorno insieme', entrambi pubblicati con Mondadori, che ancora adesso sono tra i long seller in tutte le librerie -, Matteo era anche un fotografo e un insegnante di fiaba, con il progetto portato avanti insieme a Cooperativa Lule nelle scuole medie della zona. Venerdì 6 agosto, per celebrarlo e ricordarlo come merita, ci sarà una Messa speciale alle 21 all'oratorio di Buscate, uno dei suoi luoghi del cuore, dove più di dieci anni fa aveva dato vita a incredibili tornei di calcetto e beach volley, insieme al gruppo Raga di Ora. In quell'occasione, sarà possibile fare una donazione in sua memoria a favore di AIRC, l'associazione italiana per la ricerca contro il cancro, di cui Matteo è stato il primo testimonial non guarito e nei cui progressi scientifici credeva fermamente.

