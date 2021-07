Contratto centro sportivo

Firmato il contratto per il nuovo centro sportivo di Turbigo. "Si tratta di un’opera attesa da decenni, che comprende strutture sportive, bar e piscina".

Firmato il contratto per la realizzazione e la gestione del nuovo centro sportivo di Turbigo. "Si tratta di un’opera attesa da decenni, che comprende strutture sportive, bar e piscina, al fine di creare un luogo di ritrovo e aggregazione per tutti - scrive il sindaco Christian Garavaglia - Una struttura che rappresenta un’opportunità di crescita per il nostro paese: occorre ora saper cogliere questa opportunità per lo sviluppo di Turbigo. Ho lavorato tanti anni per poter pensare, progettare, finanziare e realizzare questa realtà, assieme a tutta l’Amministrazione comunale, assessori, consiglieri, dipendenti comunali, che ringrazio per aver condiviso tale impegno e investimento per il bene della nostra comunità. Percepiamo ora la sensazione di aver lasciato qualcosa di importante per il futuro di Turbigo".

