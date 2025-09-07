“Ciao Toni…”: Turbigo piange il suo campione

Mondo del ciclismo e dello sport in lutto per la scomparsa di Antonio “Toni” Bailetti. Resterà per sempre nei ricordi la medaglia d’oro alle Olimpiadi a Roma nel 1960. Campione e corridore d’altri tempi.

Campione e corridore d’altri tempi. Campione e corridore con la “C” maiuscola. Esempio e simbolo di passione, impegno, dedizione, sacrificio e tanto lavoro che l’hanno portato a raggiungere importanti e straordinari traguardi. Sempre indelebile nella memoria resterà quell’Olimpiade a Roma nel 1960, che lo vide trionfare nella cronometro a squadre. Ma molti altri sono stati i risultati centrati nella sua carriera, perché tante sono state le pagine di sport e più precisamente di ciclismo che ha scritto, portando in alto il nome di Turbigo ovunque andasse, per una gara o per un evento. E proprio a Turbigo e più in generale nel territorio intero oggi è il momento delle lacrime, del dolore e del silenzio per Antonio “Toni” Bailetti. “Ciao Toni”: un coro unanime quello che si è levato. “Ciao Toni”: è la voce della comunità turbighese, alla quale non ha mai fatto mancare la sua attenzione e la sua vicinanza, partecipando attivamente alla vita sportiva e sociale (tra i promotori assieme alla sua famiglia ad esempio del “Turbighese d’Oro”). La stessa comunità che lo porterà per sempre nel cuore, facendo tesoro dei suoi insegnamenti.

