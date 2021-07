Borse di studio universitari

La ditta 'Carlo Barni' di Busto Garolfo ha deciso di mettere a disposizione la somma di 12 mila euro per il sostenimento di quattro borse di studio.

L'operazione va al di là del sostegno economico puro e semplice. Rappresenta infatti un attestato di stima verso i ragazzi e un investimento sul loro futuro professionale e sociale. La ditta 'Carlo Barni' di Busto Garolfo ha deciso di mettere a disposizione la somma di 12 mila euro per il sostenimento di quattro borse di studio a beneficio di altrettanti studenti universitari. A ognuno di loro andrà un conributo di tremila euro. Per cercare di accedere a quest'opportunità, gli studenti dovranno avere riportato una votazione non inferiore agli 85/100 e possedere un Isee non superiore a 15.748,78 Euro. "Con l'assessore alla pubblica istruzione Stefano Carnevali - dichiara il sindaco Susanna Biondi in una nota - desidero ringraziare di cuore la ditta 'Carlo Barni' per la generosità e lungimiranza che dimostra anche in quest'occasione, davvero un esempio virtuoso per tutti noi, chi, con tanto lavoro e sacrificio è riuscito a crescere non gira lo sguardo perché sa bene che si progredisce veramente solo se lo si fa tutti insieme".

