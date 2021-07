Arluno: Covid e vaccinazioni

I numeri non sono più quelli laceranti e ampi di mesi addietro. Il Covid-19, però, continua la sua corsa con il vestito indosso della variante Delta e anche Arluno sta continando a fare i conti con la sua diffusione.

I numeri non sono più quelli laceranti e ampi di mesi addietro. Il Covid-19, però, continua la sua corsa con il vestito indosso della variante Delta e anche Arluno sta continando a fare i conti con la sua diffusione. E' lo stesso sindaco Moreno Agolli a rendere noto che, in paese, si sono affacciati due nuovi casi a cui augura naturalmente "Una pronta guarigione". Ma al primo cittadino si allarga comunque il cuore nel constatare che, ad Arluno, la pratica vaccinale stia proseguendo con una certa speditezza documentabile da due numeri precisi: 8.167 e 5.250. Tanti sono i cittadini che hanno scelto di sottoporsi, rispettivamente, alla prima dose strumento di difesa dalla pandemia per eccellenza, pari al 79,34 per cento della popolazione complessiva e alla seconda. Ad Arluno regna, insomma, salda la consapevolezza che una prevenzione efficace dal Covid debba passare dalla pratica della vaccinazione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro