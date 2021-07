La civica 'sìAmo Turbigo'

Presentato il nome della lista civica del candidato sindaco Renata Cerutti. Si chiama 'sìAmo Turbigo': "Un gruppo di persone che hanno a cuore il proprio paese".

E dopo il candidato sindaco, ecco adesso il nome della lista. Si chiama, infatti, 'sìAmo Turbigo', la nuova civica 'in corsa' alle prossime elezioni comunali e che vede alla 'sua' guida Renata Cerutti. "Un nome con una triplice possibile lettura - spiegano - ad indicare con il 'Sì' la nostra adesione ad un gruppo, con precise finalità di servizio al nostro paese che ha una forte necessità di rinnovamento, risalita e conferma della propria identità; quindi quel 'Amo', con cui desideriamo esprimere l'appartenenza alla comunità turbighese, faccendo tesoro di ciò che eravamo in passato, conoscendo a fondo i problemi del presente e avento tanta voglia di costruire un futuro inclusivo e sostenibile da un punto di vista sociale, economico e ambientale. Infine, 'Siamo' per ribadire la presenza all'interno della lista di persone autonome rispetto ai partiti, ma disponibili a dialogare con diverse sensibilità politiche se accomunate dallo stesso nostro spirito di servizio. Ce la faremo e raggiungeremo il nostro obiettivo perche' in fondo tutti e non solo noi, papunto 'sìAmo Turbigo".

