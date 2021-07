Un'estate in attività

Già dal prossimo 26 luglio riprendono le attività presso l'Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono: PON didattici e sportivi, prima di riprendere con l'Oratorio estivo.

L'estate non si ferma, anzi... l'Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono si prepara a ricominciare subito le attività. Terminate lo scorso venerdì, con la festa finale, le prime cinque intense settimane e con questi giorni di 'vacanza' per gli adolescenti a Miazzina, già da lunedì 26 luglio riprendono alcune attività.

"Le avventure continuano, grazie alla collaborazione con l’Istituto Comprensivo via Cavour sono ora attivabili ben 6 attività didattiche PON (alcune già dal 26 luglio) per il proseguo dell’estate.

APPROCCIO ALLA PALLAVOLO

dal 26 luglio al 30 luglio e dal 2 al 6 agosto (orario 9 – 12)

I GIOCHI NELLA STORIA

dal 26 luglio al 30 luglio e dal 23 al 27 agosto (orario 9 – 12)

LA PALLAVOLO

dal 16 al 20 agosto e dal 23 al 27 agosto (orario 9 – 12)

CIRCOLANDO

dal 30 agosto al 3 settembre e dal 6 al 10 settembre (orario 9 – 12)

PIANTE E ANIMALI INTORNO A NOI

dal 30 agosto al 3 settembre e dal 6 al 10 settembre (orario 9 – 12)

SPIKEBALL

dal 30 agosto al 3 settembre e dal 6 al 10 settembre (orario 9 – 12)

NB: i PON sono riservati a bambini e ragazzi iscritti all’Istituto Comprensivo di via Cavour

Sarà possibile iscriversi nella settimana dal 19 al 23 luglio presso

la segreteria dell’Oratorio (orario 17 – 18.30).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro