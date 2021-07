Gli 'alfieri' dell'Accademia BMV

Presentata la Prima squadra dell'Accademia BMV. Un gruppo di giovani ed esperienze, perché l'obiettivo è provare a vincere il campionato.

Li hanno ribattezzati gli 'alfieri' di un progetto che partendo dal presente guarda al futuro con grandi ambizioni, voglia di fare e tanto impegno. I rappresentanti di quei colori che rappresentano due realtà (Magnago e Vanzaghello), mai come oggi così vicine e accomunate dalla stessa passione. Un mix di giovani ed esperienza, insomma, perché non ne è mai fatto mistero, l'obiettivo della Prima squadra dell'Accademia BMV è vincere il campionato. E, allora, pronti a vivere la nuova stagione con un gruppo di ottime qualità e capacità. "Certo siamo consapevoli delle obiettivi difficoltà - dicono - però conosciamo perfettamente la forza di questa squadra e vorremmo raggiungere i traguardi prefissati senza dimenticare le vere credenziali dello sport che, come società, ci siamo imposti da molto tempo, ossia lealtà, valore e educazione sportiva". Tutti in campo, dunque, e si può cominciare, sotto la guida di mister Andrea Trubia. Mentre per quanto riguarda la compagine, ecco Nicolò Albé e Nicolò Trubia (portieri), Fabio Bonizzoni, Lorenzo Vecchio, Riccardo Venturelli, Lorenzo Nisoli, Gianluca Cobianchi, Carmine De Laurentis, Andrea Vacirca, Simone Pisoni e Luca Grassi (difensori), quindi Mattia Cesaro, Mousthapha Bara, Ivan Mastromarino, Alì Tatani, Riccardo Rivolta, Mattia Manuzzato, Alessio Venturelli e Luca Zecchin (centrocampisti), Denis Manuzzato, Michel De Luca, Davide Cantarini e Giuseppe Fusco (attaccanti). Nello staff tecnic, infine, oltre a Trubia, ci sono il vice Marco Zanolini, il preparatore atletico Mirco Sasso, quello dei portieri Giuseppe Banda, il massaggiatore Rocco Tavella, il direttore sportivo Stefano Di Giovanni e il responsabile della Prima squadra Luigi Torretta.

