La mappa del commercio

Si intitola 'Un Amore di Paese', appunto una mappa con le attività commerciali castanesi, ma anche i luoghi storici e i parcheggi. Promozione e valorizzazione di Castano.

L'obiettivo è duplice: da una parte pubblicizzare le attività commerciali della città, dall'altra, invece, valorizzare alcuni luoghi storici, offrendo la possibilità ai residenti e non solo di conoscerli meglio. L'hanno intitolata, allora, 'Un Amore di Paese', l'iniziativa promossa a Castano da ConfCommercio e Comune e che ha dato forma ad una vera e propria mappa del territorio, sulla quale sono evidenziati, appunto, le zone storiche, gli esercizi commerciali ed anche i parcheggi cittadini. "Si tratta di un ulteriore tassello di promozione per il commercio locale - spiega Simone Ganzebi, segretario, appunto, di ConfCommercio Magenta e Castano Primo - Più nello specifico, poi, il progetto sarà attivo fino al 31 luglio e ai negozi che hanno aderito o aderiranno ecco gratuitamente le mappe (da consegnare, quindi, alla clientela); mentre ai clienti, quando visiteranno i vari esercizi, sarà messo sulla stessa cartina un timbro. E, una volta che la clientela avrà completato la visita di tutti i negozi partecipanti, potrà recarsi in uno di questi e ritirare l'omaggio, da definire in piena autonomia".

