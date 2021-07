Pennellata dopo pennellata. La scuola di Canegrate si veste di festa e allegria in un concerto di colori con la realizzazione di un nuovo murales

Pennellata dopo pennellata, mano di vernice dopo mano di vernice. La scuola di Canegrate si veste di festa e allegria in un concerto di colori con la realizzazione di un nuovo murales. Solo alcuni giorni fa, via social, era stato sciolto dagli elettori il dubbio su quale dei due progetti proposti meglio si prestasse ad abbellire la scuola primaria. Un progetto che il Comitato Genitori, promotore dell'iniziativa, ha ribattezzato 'Coloriamo la scuola'. "L'obiettivo immediato - spiega il Comitato stesso - è valorizzare l'edificio della scuola primaria realizzando dei murales sulle facciate con sviluppo orizzontale ad altezza di bambino, inserendoli in un contesto già piacevole per i colori armonicamente legati di bagni, cancellate, verde e scivoli e vialetti". Insomma, una scuola sempre più accogliente e sempre più a immagine di quella voglia di stare insieme che costituisce uno dei motori primari del desiderio di apprendere. "Crediamo - spiega infatti ancora il Comitato - che l'apprendimento di bambini e ragazzi possa essere supportato anche dalla possibilità di entrare in contatto quotidianamente con un contesto artistico sia all'interno che all'esterno dell'edificio scolastico". Il 6 luglio si è cominciato con una sopralluogo del direttore dei lavori del Comitato Genitori. Il murales, secondo la tabella di marcia, dovrebbe essere pronto per il 23 luglio, ma, se fosse necessario, i volontari si adopereranno fino al termine del mese. "Ci si augura - conclude il Comitato - che in futuro bambini e un maggior numero di ragazzi possano direttamente contribuire e che gli interventi successivi possano rivolgersi all'intera complessità delle età presenti nella scuola primaria e secondaria".

