Il rapper Nitro ad Arluno

A ventotto anni di età ha già alle spalle quattro album. Nicola Albera, rapper italiano nativo di Vicenza il cui nome d'arte è Nitro, sarà ad Arluno il 29 luglio.

A ventotto anni di età ha già alle spalle quattro album. Nicola Albera, rapper italiano nativo di Vicenza il cui nome d'arte è Nitro, ha scelto l'hip hop e in generale il mondo della musica per esprimere il mondo che ha dentro. 'Danger', 'Suicidol' e 'No comment' sono solo alcuni dei suoi titoli dietro i quali si cela un'anima tutta protesa a esplorare il mondo giovanile nelle sue inquietudini, ma anche nella sua ricchezza. Arte e impegno sociale a braccetto, insomma, che farà tappa anche giovedì 29 luglio alle 17 all'anfiteatro del Parco dell'orologio di Arluno con un appuntamento dal titolo 'Nitro, e se ho potuto crescere è solo grazie agli errori'. Chi parteciperà avrà la possibilità di rivolgergli domande ad ampio spettro anche attraverso la piattaforma Instagram. Un artista fuori dagli schemi che non mancherà di lasciare il segno anche negli arlunesi.

