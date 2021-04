Bande, tra storie e note

Bande di ieri, bande di oggi e di domani. In comune l'armonia di sonorità che accompagnano con dodici note momenti e ricorrenze emozionanti. E' un vero e proprio excursus storico.

Bande di ieri, bande di oggi e di domani. In comune l'armonia di sonorità che accompagnano con dodici note momenti e ricorrenze emozionanti. E' un vero e proprio excursus storico sulle bande musicali quello proposto dal Corpo bandistico arlunese. Gli organizzatori lo hanno concepito come "Un appassionante viaggio dalla nascita ai giorni nostri sulle formazioni bandistiche e sulle loro evoluzioni musicali e strumentali". La prima serata si è svolta lunedì 12 aprile e ha fatto registrare una buona rispondenza sul profilo Facebook del sodalizio su cui si è svolta da remoto. Lunedì 19 aprile si replica con un'altra esposizione di Federico Ferrari, direttore di orchestre e bande. Il novero dei temi toccati è ampio e affascinante, si va dalle origini delle bande che affondano addirittura nel mondo della Mesopotamia all'era moderna. Tutto è riletto in chiave di evoluzione del repertorio, sviluppo degli strumenti e consolidamento degli organici. Anche la serata in programma, come la precedente, avrà la porta spalancata per eventuali domande e curiosità di un mondo che, con i suoi brani, continua a essere colonna sonora piacevole di ogni realtà in cui sorga.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro