Presidio per l'ospedale

I sindaci del territorio (e non solo) chiedono al presidente della Lombardia, Attilio Fontana, chiarimenti dopo le dichiarazioni del consigliere Luca Del Gobbo.

Alcune dichiarazioni del consigliere regionale Luca Del Gobbo hanno riacceso la preoccupazione e l’ansia per il futuro dell’Ospedale cuggionese: ..... sull’ospedale vorrei ragionassimo circa la possibilità di sacrificare Cuggiono, facendolo diventare un presidio così da poter trasferire risorse su Abbiategrasso”, ha dichiarato a due settimanali dell’abbiatense. “Non è nostra intenzione porre alcun impedimento alla crescita o al mantenimento della struttura ospedaliera di Abbiategrasso e contrapporre, in una sorta di rivalità, le due strutture, ma riteniamo fondamentale sottoporre all’attenzione della Regione l’importanza dell’ospedale di Cuggiono quale riferimento di tutto l’ambito territoriale dell’ASST Ovest Milanese - scrive in una nota ufficiale Giovanni Cucchetti, sindaco di Cuggiono, in una lettera firmata da altri 20 sindaci del territorio - L’ospedale di Cuggiono ha assunto negli ultimi anni, e sino all’inizio della pandemia da Covid- 19, grazie alla progettualità, competenza e professionalità del personale medico, infermieristico e tecnico, un importante ruolo sia con riferimento alle attività ambulatoriali ma soprattutto per quanto concerne le attività svolte nel blocco operatorio riguardanti diverse migliaia di interventi annui, dimostrando ulteriormente come la sanità pubblica possa essere efficace, efficiente e vicina al territorio. L’operatività acquisita dall’ospedale di Cuggiono, non è stata e non è assolutamente in contrapposizione o in concorrenza a quanto svolto nelle altre strutture ospedaliere dell’ASST, anzi dovrà continuare ad essere complementare e sinergica con gli altri presidi ospedalieri, come lo è stata nel periodo pre-Covid e come è ben dimostrato dagli investimenti in termini economici ma soprattutto di personale sulla struttura ospedaliera di Cuggiono. Tali attività, causa pandemia, hanno subito la totale interruzione anche in conseguenza del trasferimento di personale, soprattutto personale anestesista, presso altre strutture ospedaliere, attività che parrebbe possa riprendere dal prossimo mese di settembre. I sottoscritti Sindaci chiedono, con fermezza, che l’Ospedale di Cuggiono torni quanto prima a svolgere tutte le funzioni e le attività interrotte, reintegrando il personale trasferito, e affermano con forza che la tutela della salute non la si fa trasferendo competenze ad un ospedale depotenziando l’altro, bensì mantenendo e potenziando quanto di positivo si è costruito fino ad oggi consolidando l’attività sul territorio a beneficio dei nostri cittadini. Non è nostra intenzione difendere l’ospedale di Cuggiono a prescindere o assumere posizioni contro l’ospedale di Abbiategrasso, ma riteniamo che in una Regione quale la Lombardia e in una situazione sanitaria ancora incerta per il perdurare della pandemia, che ha visto il protrarsi di centinaia di migliaia di interventi e visite specialistiche ambulatoriali, non può essere ulteriormente ridotto il diritto alla cura depotenziando le strutture ospedaliere pubbliche”. La lettera è firmata dai seguenti sindaci Giovanni Cucchetti (Cuggiono), Sergio Calloni (Arconate), Maria Pia Colombo (Bernate Ticino), Fabio Merlotti (Buscate), Susanna Biondi (Busto Garolfo), Roberto Colombo (Canegrate), Giuseppe Pignatiello (Castano Primo), Giuseppina Berra (Cerro Maggiore), Paola Rolfi (Dairago), Sara Bettinelli (Inveruno), Lorenzo Radice (Legnano), Carla Picco (Magnago), Massimo Cozzi (Nerviano), Roberto Cattaneo (Nosate), Andrè Ielo (Rescaldina), Giorgio Braga (Robecchetto), Walter Cecchin (San Giorgio su Legnano), Daniela Maria Rossi (San Vittore Olona), Cristian Garavaglia (Turbigo), Arconte Gatti (Vanzaghello) Alessandro Barlocco (Villa Cortese). Lunedì mattina, festa del ‘carmanin’, alle 10 le associazioni si troveranno davanti l’ospedale per un presidio simbolico.

