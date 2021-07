Calcio: cinque contro cinque

Martedì 20 luglio alle 17 il parco Sant'Apollonia di Arluno aprirà il suo verde alla disputa di un torneo cinque contro cinque.

Fresca di festeggiamenti per la vittoria dell'Italia ai campionati Europei, Arluno sta per regalarsi altre emozioni profumate di calcio. Certo, non a livello continentale, ma comunque non meno profonde e intense. Martedì 20 luglio alle 17 il parco Sant'Apollonia aprirà il suo verde alla disputa di un torneo cinque contro cinque. Un appuntamento di carattere amatoriale e per appassionati, però molto appetito da parte di chi, la sfera di cuoio, non la vive unicamente da tifoso, bensì desidera anche condividerla direttamente scendendo in campo. E una vittoria, tutti coloro che vi prenderanno parte, certamente già l'otterranno, ovvero nell'avere impiegato lo sport più popolare del mondo per ricreare il senso di aggregazione e socialità dopo il difficilissimo momento della pandemia.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro