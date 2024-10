Valeria Riva: da Arluno alle Olimpiadi

Infermiera di professione, maratoneta amatoriale per passione. Valeria Riva, arlunese doc, è tra coloro che corsero la maratona di Parigi durante le scorse Olimpiadi.

Infermiera di professione, maratoneta amatoriale per passione. Valeria Riva, arlunese doc, è tra coloro che corsero la maratona di Parigi durante le scorse Olimpiadi. Chiamata lo scorso febbraio a partecipare dopo avere acquisito diversi punti in una gara indetta dall'organizzazione stessa della Maratona in cui, cimentandosi in varie discipline con risultati positivi, si aveva la possibilità di partecipare, Valeria fu chiamata da Paridi lo scorso febbraio. E, dopo avere superato quell'emozione che ti porta a chiederti "ma sono proprio io a essere stata chiamata?", ha subito risposto affermativamente e quindi ha fatto le valigie per la capitale transalpina dove poi si è regalata un'esperienza tra le più belle della sua vita. Un'esperienza che, l'altra sera, in sala consiliare, ha raccontato alla sua Arluno accorsa numerosa ad ascoltarla. Orgoglio e soddisfazione si respirano nelle parole del sindaco Alfio Colombo sia per la performance di Valeria che ha consentito di fare conoscere il nome di Arluno a tutto il mondo , sia per l'ottimo esito della serata. "Raramente -ha scritto in una nota- la sala consiliare è stata piena come ieri sera. L'esperienza, la storia e la passione della nostra Valeria Riva ci riempiono di gioia e d'orgoglio, un grande messaggio a favore dello sport per cui ringrazio il consigliere Enrico Simonetti che ha organizzato la serata". Colombo ha ringraziato anche la Colombo sport per avere donato a Valeria la maglietta con la quale disputerà le prossime maratone.

