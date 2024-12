Presentato il Volley Arluno

Il sindaco Alfio Colombo era presente con il consigliere delegato allo Sport Enrico Simonetti alla presentazione delle squadre del Volley Arluno che giocherà le sue partite al Pala Arluno.

Un'occasione per festeggiare una delle eccellenze dello sport cittadino, ma anche per fare il punto su quanto intende fare per favorire sempre più la pratica sportiva in paese. Il sindaco Alfio Colombo era presente con il consigliere delegato allo Sport Enrico Simonetti alla presentazione delle squadre del Volley Arluno che giocherà le sue partite al Pala Arluno. "Questa struttura - ha ricordato in una nota - ci ha visto impegnati nella sistemazione del campo da gioco e vedrà prossimamente importanti interventi di manutenzione, in continuità con il lavoro svolto egregiamente gli scorsi anni da Moreno Agolli (il sindaco a cui è succeduto ,ndr) che ringrazio". All'appuntamento era presente anche il presidente del sodalizio pallavolistico cittadino Pietro Amato.

