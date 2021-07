La moschea interessa davvero?

Il centro culturale islamico di via Friuli a Castano interessa davvero? Si organizzano, infatti, quattro momenti di confronto, in Comune, ma solo in pochi partecipano.

Quattro date previste (il 12, 13, 15 e 16 luglio), la prima 'andata', ma anche l'unica. Già, proprio così, non ce ne saranno altre, perché i cittadini che si sono prenotati per partecipare agli appuntamenti di confronto, promossi in sala consiliare dal sindaco Giuseppe Pignatiello, sono stati solo i 15 (più o meno) di lunedì. E, allora, la domanda ci viene spontanea: il tanto discusso e dibattuto centro culturale islamico che sorgerà in via Friuli a Castano interessa davvero? Oppure, volendo riprendere quel vecchio e ormai noto modo di dire "molto rumore per nulla...". Certo, come qualcuno potrebbe controbattare, la questione, magari, andrebbe affrontata con modalità differenti di partecipazione della cittadinanza e delle realtà direttamente coinvolte (non solo il classico "parlo io e poi tu", che non fuga eventuali dubbi e perplessità; in fondo è quello che si è fatto fino ad ora, a livello politico, sia da una parte che dall'altra) e, va bene, molto probabilmente, non tutti sapevano di questa iniziativa, però, è anche vero, che un momento in più per approfondire quanto è accaduto e sta accadendo può sempre servire ed essere utile per meglio capire la situazione. Ed è, pertanto, un'occasione che andrebbe sfruttata.

