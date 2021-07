Games Sport ai Regionali

Proseguono i Campionati Regionali FIN (Federazione Italiana Nuoto) sempre nella piscina Mecenate di Milano. Gli atleti della Games Sport di Cuggiono ancora protagonisti.

Proseguono i Campionati Regionali FIN (Federazione Italiana Nuoto) sempre nella piscina Mecenate di Milano. Nella vasca da 50 metri dopo le gare dedicate agli Esordienti B, si sono confrontati gli Atleti della categoria Esordienti A tra cui ben quattro nuotatori della Games Sport. Riccardo Giorgio, Cristian Malacusi, Nicolò Pulina e Andrea Roda hanno, infatti, raggiunto il limite per partecipare ai campionati Regionali. Nicolò Pulina è riuscito a qualificarsi nei 100 mt. rana, mentre gli altri hanno disputato gare su diverse distanze e specialità: Riccardo Giorgio nei 200 mt misti, 200 mt rana e 100 mt rana - Cristian Malacusi nei 200 mt rana e 100 mt rana – Andrea Roda nei 200 mt stile, 200 mt rana e 100 mt rana. Risultati buoni seppur non eccezionali che confermano la buona forma degli atleti che continuano comunque gli allenamenti in previsione della prossima stagione. Prossimo appuntamento per giovedì 15 luglio dove sempre nella vasca olimpionica di Mecenate sarà impegnata, nella categoria Juniores, Beatrice Malacusi che è riuscita ad ottenere il limite di accesso ai Campionati Regionali FIN nei 200 mt dorso. Intanto proseguono le attività di allenamento nella piscina di Cuggiono dove l’allenatore Giuseppe Cantone sta già preparando i programmi per la stagione agonistica 2021/22, sperando che le ultime stagioni rovinate dal Covid-19 diventino solo un ricordo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro