Turbigo Covid: zero positivi

Per la prima volta quest'anno a Turbigo non ci sono più cittadini positivi al Coronavirus. "Una situazione che ci fa guardare con speranza al futuro".

La notizia tanto sperata, oggi è realtà. E a comunicarla, come sempre, è il sindaco Christian Garavaglia: "Per la prima volta quest'anno a Turbigo siamo a zero per quanto riguarda i positivi al Covid-19. È da molte settimane che speravo si potesse raggiungere questa situazione e finalmente ci siamo arrivati! Grazie a tutti i turbighesi per il comportamento che hanno tenuto nei mesi scorsi: abbiamo insieme cercato di fare del nostro meglio. Siamo contenti, ma anche consapevoli di quanto sforzo ci sia voluto per arrivare fino a qui, quanti sacrifici, quante rinunce. Abbiamo voglia di rivivere, di vederci, di socializzare, però raccomando a tutti di non abbassare mai l’attenzione, essere sempre prudenti e rispettare le regole".

