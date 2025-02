Nuovo direttivo Avis

Nuovo consiglio direttivo per l’Avis di Turbigo. Nei giorni scorsi, infatti, ecco le elezioni del gruppo per il periodo che va dal 2025 al 2028.

Nuovo consiglio direttivo per l’Avis di Turbigo. Nei giorni scorsi, infatti, ecco le elezioni del gruppo per il periodo che va dal 2025 al 2028. Più nello specifico, allora, presidente è adesso Micaela Ferrari, vice Simone Marcoli, segretario Noemi Bienati, tesoriere Andrea Benelli e consiglieri Luca Canazza, Dario Cavalli, Martino Giussani, Vincenzo Granato, Fabio Menciotti, Romano Toretta e Sebastian Torno. Pronti, allora, adesso a proseguire con la fondamentale e puntuale attività messa in campo in questi anni, a fianco della cittadinanza e per sensibilizzare e promuovere tra le persone l’importanza della donazione di sangue. Una realtà che è sempre stata e sempre sarà un significativo punto di riferimento in paese e nel territorio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!