Gazziola 'apre' le acque libere

Dopo le gare in piscina riprendono, per gli atleti della Games sport Cuggiono, anche le competizioni in acque libere. Widmer Gazziola ha aperto la stagione.

Dopo le gare in piscina riprendono, per gli atleti della Games sport Cuggiono, anche le competizioni in acque libere; fitto il calendario di quest’anno anche se privo di alcuni eventi prestigiosi per evidenti difficoltà organizzative. Ad aprire la stagione è stata la gara dell’italiano 'Italian Open Water Tour' svoltasi nelle acque del lago di Monate che ha visto 280 nuotatori sfidarsi nella traversata a nuoto del bacino sulla distanza dei 2500 m. Tra partenti anche il cuggionese Widmer Gazziola, un veterano nella Squadra Games, che nonostante le restrizioni invernali, è riuscito ad allenarsi e a mantenere un buon stato di forma, grazie anche al supporto del coach Giuseppe Cantone che è riuscito a stimolarlo e prepararlo per questo tipo di gare. Solo una settimana dopo, lo scorso 26 giugno, l’impegno agonistico di Widmer si è trasferito nelle acque limpide del Garda per la prestigiosa di 'Swim the Island – Sirmione', da quest’anno tappa della 'Global Swim Series'. Ben 900 le 'boe' colorate provenienti da tutto il mondo a sfidarsi in varie distanze all’ombra del castello Scaligero. Non poteva mancare un rappresentante della squadra Games a un evento così nobile che ha visto alla fine prevalere i Campioni della Nazionale Pierandrea Titta e Matteo Furlan. Prosegue, intanto, il calendario con la speranza che anche il resto della squadra cuggionese di acque libere riesca a tornare alle competizioni, grazie agli allenamenti in piscina a Cuggiono nella sua vasca scoperta olimpionica da 50 metri, un ambiente raro e speciale che da anni è una delle perle del paese.

