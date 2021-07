Tre atleti della Games ai Regionali

Sono iniziati i Campionati Regionali FIN (Federazione Italiana Nuoto) con le prime gare nella piscina Mecenate di Milano. Tre atleti della Games di Cuggiono in gara.

Sono iniziati i Campionati Regionali FIN (Federazione Italiana Nuoto) con le prime gare nella piscina Mecenate di Milano. Gare disputate su vasca lunga, 50 metri olimpionica, e che prevedevano dei limiti di qualificazione. Ben tre degli atleti della Games Sport, che fa capo alla piscina di Cuggiono, sono riusciti ad ottenere il tempo minino necessario per l’accesso ai Campionati. Leonardo Lecchi, Leonardo Ferraguzzi e Federica Carola, categoria Esordienti B hanno così rappresentato la squadra cuggionese in questa strana edizione 2021. Ottima prestazione di Federica Caroli che sui 100 rana ha migliorato di 2 secondi il suo primato personale; stesso miglioramento anche per Leonardo Ferraguzzi sempre sui 100 rana. Confermati, invece, i tempi personali per Leonardo Ferraguzzi nei 100 stile e di Leonardo Ferraguzzi nei 100 rana e 100 dorso.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro