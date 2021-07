"Il Distretto è andato avanti"

Distretto del Commercio: a che punto è? A rispondere alla domanda è il sindaco di Castano, Giuseppe Pignatiello. "I lavori sono continuati. Siamo a buon punto".

"Distretto del Commercio: a che punto è?". Quella domanda che, praticamente all'unisono, si erano fatti sia il segretario, nonché consigliere di opposizione della Lega di Castano, Daniele Rivolta, sia l'ex assessore castanese, Luca Fusetti, oggi ha una risposta. "La proposta non si è arenata, bensì siamo andati avanti, mettendo i singoli tasselli perché presto si concretizzi - dice, infatti, il sindaco Giuseppe Pignatiello - Nello specifico, i vari Comuni interessati (Castano, appunto, quindi Nosate, Turbigo, Robecchetto e si è aggiunto anche Vanzaghello) sono al lavoro con le rispettive giunte e gli uffici per preparare i documenti e i differenti passaggi necessari. Contemporeamente, poi, abbiamo organizzato, assieme a Confcommercio, ulteriori incontri, al fine di meglio definire il progetto nei suoi dettagli. Certo, l'anno scorso ci siamo trovati, purtroppo, a doverci confrontare con le difficoltà dovute all'emergenza Covid-19, ma questo non ci ha impedito di proseguire e, ora, siamo ormai a buon punto".

