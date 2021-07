A Inveruno ritorna a grande richiesta l'iniziativa 'Vinci un Golden Ticket', lanciata da 'Inveruno in vetrina', che l'anno scorso aveva raccolto numerosi consensi.

A Inveruno ritorna a grande richiesta l'iniziativa 'Vinci un Golden Ticket', lanciata da 'Inveruno in vetrina', che l'anno scorso aveva raccolto numerosi consensi. Come fare a partecipare? Basta recarsi in questi giorni nei negozi in paese affiliati a 'Inveruno in vetrina' per fare i propri acquisti. In maniera casuale, e in qualsiasi momento, un rappresentante dell'associazione vi premierà con un Gold o Silver ticket, da riutilizzare in qualsiasi altro negozio in paese, in un circolo virtuoso che ha l'obiettivo di rilanciare il commercio locale. Per qualsiasi informazione, basta scrivere una mail a: inveruno [dot] invetrina [at] gmail [dot] com.

