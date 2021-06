"Lega: i soliti show"

Il sindaco di Castano, Pignatiello, interviene sull'uscita dal consiglio comunale della Lega. "L'ennesima occasione persa. Ma questo è il loro modo di fare politica".

L'ha definita l'ennesima occasione persa il sindaco di Castano, Giuseppe Pignatiello, commentando l'uscita di ieri sera (lunedì 28 giugno) dal consiglio comunale della Lega. "Ma, in fondo, non c'è da stupirsi, perché questo è il loro modo di fare politica - ha aggiunto - I soliti show ai quali, purtroppo, siamo abituati e che dimostrano, ancora una volta, chi sono". Fuori dalla sala consiliare, insomma, tutti e tre gli esponenti del Carroccio sui banchi dell'opposizione nella massima assise cittadina (Morena Ferrario, Daniele Rivolta e Silvia Colombo), più anche gli altri due consiglieri di minoranza Roberto Colombo e Giovanni Griffanti (l'unico a rimanere è stato Alberto Moiraghi del Comitato per Castano), perché "Lo stesso primo cittadino e la 'sua' Amministrazione comunale sono rimasti volontariamente in silenzio su quanto accaduto al nostro gazebo del 20 giugno, quando c'è stato il 'faccia a faccia' con l'associazione Madni, quella Islamica Castanese e il movimento politico 'La Nuova Italia' sulla questione moschea". "Mi accusano di non avere espresso solidarietà e vicinanza per le minacce che ritengono di avere ricevuto da queste persone - ha ribadito il sindaco - Mi sono più volte rivisto il video di quegli istanti e, a dirla tutta, non ho ravvisato né atteggiamenti minacciosi né altro. Poi su ciò che è accaduto durante l'ultima seduta del consiglio: di nuovo la Lega ha preferito andarsene, piuttosto che confrontarsi e farlo veramente e nelle opportune sedi. Continuano a precisare, infatti, di non avere alcun problema a parlare e discutere, ma dopo che la loro capogruppo ha letto la dichiarazione con la volontà, appunto, di abbandonare l'aula, ecco che, senza attendere la risposta, hanno preferito, prima interrompere e, quindi, andare via non ascoltando ciò che gli si stava dicendo. E' così che fanno politica, lasciando gli eventuali problemi in sospeso, invece di affrontarli. E non dimentichiamoci, infine, il lavoro portato avanti dalla maggioranza e dagli uffici per elaborare gli interventi in merito alle interpellanze, interrogazioni o mozioni che gli stessi hanno presentato in occasione, appunto, della seduta della massima assise. Ma, alla fine, a loro questo sembra non interessare per niente. Avrebbero voluto affrontare anche la questione moschea in consiglio, gli strumenti a disposizione ce li avevano e ce li hanno, eppure no, meglio i soliti show".

