La politica torna in piazza

Fratelli d'Italia, Partito Democratico e Lega: dopo il lungo 'stop' (causa pandemia), da qualche settimana, le tre realtà politiche di Castano sono tornate tra la gente.

Fratelli d'Italia, Partito Democratico e Lega: il lungo e difficile anno di 'stop' (causa pandemia) sembra, oggi, un ricordo, perché ormai da qualche settimana le tre realtà politiche di Castano sono tornate in mezzo alla gente. Di nuovo in piazza, insomma, e in momenti differenti, appunto per incontrare la cittadinanza, confrontarsi, discutere e riprendere ad affrontare quelle tematiche che, per l'emergenza Covid-19, erano state un po' messe da parte. Occasioni che gli stessi esponenti dei singoli gruppi sperano possano essere l'inizio di un percorso che, partendo dal presente, guarda al futuro del territorio, senza doversi fermari più.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro