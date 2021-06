Un importo di spessore per una 'mission' di altrettanto spessore: sostenere le imprese che, nell'epoca dell'emergenza Covid-19, hanno subito una considerevole riduzione del loro fatturato e hanno quindi avuto contraccolpi economici.

Un importo di spessore per una 'mission' di altrettanto spessore: sostenere le imprese che, nell'epoca dell'emergenza Covid-19, hanno subito una considerevole riduzione del loro fatturato e hanno quindi avuto contraccolpi economici. Il Comune di Bareggio mette in moto il 'Fondo ripartenza', che consiste di un contributo di 250 mila euro a supporto del suo sistema produttivo. "Il contributo - spiegano - consiste di un'assegnazione delle risorse economiche attraverso l'assegnazione di sovvenzioni dirette a fondo perduto". La domanda potrà essere inoltrata online sul sito del Comune entro e non oltre il 15 ottobre. Destinatarie del bando sono le attività artigianali, commerciali, asili nido privati, scuole paritarie dell'infanzia, attività associative, di agriturismo o affittacamere come i bed and breakfast.

