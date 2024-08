'Imprese storiche verso il futuro': altri 7 milioni

Regione Lombardia ha incrementato di ulteriori 7 milioni di euro le risorse del bando “Imprese storiche verso il futuro 2024” per coprire maggiormente le richieste di contributo presentate. Le risorse complessive ora ammontano quindi a oltre 12 milioni di euro. Obiettivo del bando è supportare le imprese iscritte nell’elenco delle “Attività storiche e di tradizione” della Lombardia che investano in progetti di ricambio generazionale e trasmissione di impresa, riqualificazione dell’unità locale sede dell’attività, restauro e conservazione di beni, strumenti e locali storici e innovazione tecnologica e dei servizi offerti.

