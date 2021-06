Due asini in superstrada

Numerose le chiamate alla Polizia Stradale degli automobilisti che giovedi transitavano lungo la Boffalora Malpensa. Motivo: due asini vagavano lungo la superstrada all'altezza di Castano Primo in direzione Malpensa. La pattuglia di Magenta è intervenuta subito mettendo in salvo gli animali ed evitando incidenti. I due asini erano sfuggiti ad un gregge che si trovava nei campi vicino alla superstrada e sono stati riconsegnati al pastore.

