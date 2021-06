"Locali comunali: si pensi al comodato"

L'unità immobiliare si trova in piazza San Zenone (zona nord di Castano). Una mozione del consigliere di minoranza, Roberto Colombo. "Non puà rimanere inutilizzata".

Il presente e il futuro dei locali di proprietà del Comune, oggi inutilizzati, in piazza San Zenone. Che cosa ne sarà, insomma? E, soprattutto, come si sta muovendo l'attuale squadra di governo della città? Ma, alla fine, assieme alle domande, Roberto Colombo, consigliere sui banchi dell'opposizione nella massima assise cittadina (rappresentante del gruppo 'Castano di Centrodestra', che comprende le sezioni locali di Forza Italia e Fratelli d'Italia) ha voluto accompagnare anche una possibile e significativa soluzione. E lo ha fatto con una mozione. "L'Amministrazione comunale è proprietaria, appunto, di un'unità immobiliare che si trova nel complesso residenziale nella zona nord - si legge - Questa, però, dopo che nel corso del tempo ha avuto diverse destinazioni d'uso, da circa una decina di anni è pressoché priva di occupazione, ad eccezione di sporadici utilizzi durante la campagna elettorale e con un presidio della Polizia locale e di alcuni assessori. Chiaro è, dunque, che anche se non è usata, comporta, comunque, dei costi gravosi per il Comune e, in generale, per l'intera comunità". Da qui ecco l'intervento del consigliere Colombo, per chiedere al sindaco e alla sua giunta di individuare le giuste e congrue modalità di comodato del bene, con finalità e criteri da individuare in modo condiviso in sede di commissioni consiliari. "Sentiamo tutti l'esigenza di dare un impulso alla zona nord di Castano - conclude - E un eventuale comodato di questa unità immobiliare ad un cittadino che decidesse di avviare una nuova attività, potrebbe essere un primo passo fondamentale. Piuttosto che lasciarla inutilizzata, infatti, una soluzione potrebbe essere quella di porta in comodato ad un imprenditore che si faccia quantomeno carico delle spese condominiali e di manutenzione. La crisi dettata dal Covid-19 potrebbe anche essere lo spunto e la premessa per l'aiuto ad una categoria, quella dei commercianti al dettaglio, tanto penalizzata in questo ultimo anno e mezzo".

