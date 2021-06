Niente pediatra a Casorezzo

Niente più pediatra a Casorezzo. La dottoressa che si occupava di erogare il servizio ha chiesto, infatti, il trasferimento a Milano.

Niente più pediatra a Casorezzo. La dottoressa che si occupava di erogare il servizio ha chiesto, infatti, il trasferimento a Milano e quindi, in paese, il servizio viene a mancare. Chi dovrà portare i proprii bambini per una visita di controllo dovrà fare riferimento all'ambito di Bareggio. Una soluzione che rischia di creare problemi a qualche cittadino, ma per il momento la sola percorribile. La giunta del sindaco Pierluca Oldani, dal canto suo, si è impegnata a mettere in moto tutto quanto rientra nelle sue facoltà per far sì che il servizio ritorni a disposizione dei cittadini di Casorezzo in loco: "Purtroppo - spiega in una nota l'assessore Marta Bertani - in questo caso la competenza non è comunale, tuttavia stiamo cercando di fare il possibile per mantenere il servizio sul territorio". L'auspicio dei cittadini è che la questione possa giungere a risoluzione nel più breve tempo possibile.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro