Tumori della pelle: visite gratuite

In Italia ne sono stati stimati solo nel 2020 quasi 15 mila casi, in maggioranza riguardanti uomini. Con i tumori della pelle non si scherza. Ne è consapevole il Comune di Casorezzo che, giovedì 20 aprile dalle 15 alle 18 nel suo Poliambulatorio di piazza XXV Aprile ha deciso di promuovere una visita gratuita preventiva rivolta a tutti i cittadini. La visita è prenotabile contattando lo 02/9010012 e componendo l'interno 3 per raggiungere l'ufficio servizi sociali. L'iniziativa è promossa in collaborazione con Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori dell'associazione Provinciale Milano Monza Brianza APS.

