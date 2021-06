L'hashtag 'Riprendiamoci l'Estate!': una serie di iniziative per tutti a Castano. Un calendario di appuntamenti che saprà coinvolgere grandi e piccoli.

L'hashtag 'Riprendiamoci l'estate!' e, allora, sarà proprio un periodo all'insegna degli eventi quello che sta per arrivare a Castano. Tanti, insomma, gli appuntamenti in calendario, già in questo mese di giugno ('Un amore di Paese', '7 Note Insieme', 'Ripartiamo... in sella!', 'Asd Boxe Castano' e 'Hop hop street food') e che proseguiranno, prima a luglio con il saggio degli allievi 'Amici della Musica', 'Cinema al museo', 'Buskers Festival', 'Castano race' e il concerto d'estate e, quindi, pure a settembre con 'Antologia di Spoon River'.

