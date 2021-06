Fratelli d'Italia in piazza

L'appuntamento è per questo sabato dalle 9. Il circolo di Fratelli d'Italia Castano Primo ha organizzato, appunto il 26 giugno, un gazebo in piazza Mazzini.

L'appuntamento è per questo sabato dalle 9. Il circolo di Fratelli d'Italia Castano Primo ha organizzato, appunto il 26 giugno, un gazebo in piazza Mazzini. Sarà questa l'occasione per incontrare la popolazione, parlare e confrontarsi su tematiche e argomenti che riguardano la città, ma anche a livello nazionale. Un momento che vedrà la presenza dei componenti della realtà politica cittadina, assieme ad alcuni esponenti del territorio, e che darà modo ai castanesi (e non solo) di rapportarsi direttamente con loro.

