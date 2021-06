'Democraticamente' e gazebo

Si chiama 'Democraticamente', il nuovo periodico della sezione di Castano Primo del Partito Democratico. PD che, poi, sarà in piazza Mazzini domenica 27 giugno.

Si chiama 'Democraticamente', il nuovo periodico a cura della sezione di Castano Primo del Partito Democratico. "Uno strumento nel quale gli iscritti e non solo, si possono esprimere liberamente su tematiche politiche o sensibilità personali rispetto a questioni di attualità - scrivono dal gruppo - Più precisamente, poi, fa parte di una serie di iniziative che come circolo intendiamo intraprendere per ricominciare a fare politica dopo diversi mesi in cui non sono mancate di certo le occasioni di incontro da parte nostra, ma siamo contenti di ritornare in piazza a contatto con la cittadinanza per discutere delle riflessioni che abbiamo sviluppato e che in gran parte sono racchiuse in questo giornalino. Intendiamo, insomma, per quanto possibile, dare alla rivista una cadenza periodica e continuativa e quindi saranno diverse le occasioni per incontrarci ai nostri gazebo". La prima, ad esempio, già domenica prossima (27 giugno), quando, appunto, il PD sarà in piazza Mazzini, da una parte per distribuire proprio 'Democraticamente', dall'altra per dare avvio anche al tesseramento 2021. "Il nostro circolo sta crescendo - ribadiscono - Alcuni giovani si sono affacciati in questi ultimi mesi, ma vorremmo allargare ancora di più la sezione e fare in modo che si scardini un po’ l’idea secondo cui i giovani non si interessano di politica o diffidano dalla militanza nei partiti. Questo giornalino è, invece, la dimostrazione che serve ascoltare i ragazzi e soprattutto dar loro voce e fare in modo che possano essere attori protagonisti delle scelte che li riguarderanno".

