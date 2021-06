30 anni di Protezione Civile

Il compleanno che la Protezione Civile di Dairago si appresta a festeggiare domenica 27 giugno non è come tutti gli altri. Sono, infatti, ben 30 anni.

Trent'anni a servizio del paese. Con la stessa passione e la stessa voglia di garantire presidio e sicurezza alle varie iniziative conviviali e ricorrenze del territorio. Il compleanno che la Protezione Civile di Dairago si appresta a festeggiare domenica 27 giugno non è come tutti gli altri. "In questi trent'anni - spiega il sindaco Paola Rolfi - la Protezione Civile ha prestato un encomiabile e prezioso servizio alla nostra comunità". Un anniversario di peso, quindi, la cui ciliegina sulla torta è stata la concessione dell'onorificenza di cavaliere all'Ordine al merito della Repubblica Italiana al presidente della sezione Marino Colombo. Il programma dei festeggiamenti partirà alle 11.15 con la celebrazione della Santa Messa, alle 12.15 si svolgerà, invece, la cerimonia del trentennale con i festeggiamenti per Colombo. Alle 16 lo spazio sarà tutto per i piccoli con un'esposizione all'oratorio di mezzi di soccorso, foto e simulazioni.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro