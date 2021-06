Centro sportivo: incontro con TdV

Turbigo da Vivere, gruppo sui banchi dell'opposizione in consiglio comunale, ha organizzato una serata di approfondimenti sul nuovo centro sportivo.

Nuovo centro sportivo: se ne parlerà giovedì 24 giugno, alle 21 in sala delle vetrate, durante l'incontro di approfondimento organizzato da 'Turbigo da Vivere', attuale gruppo sui banchi dell'opposizione in consiglio comunale. Più nello specifico, la serata affronterà diversi argomenti: innanzitutto la distruzione dell'ex marcita "Non era meglio utilizzare una delle tante aree dismesse?", quindi i costi dell'opera "Un impegno economico di quasi 8 milioni di euro, interamente a carico dei turbighesi", ancora l'investimento pubblico - gestione privata, passando, poi, per nessun finanziamento "Perché non accedere ai finanziamenti europei?" e fino a ci sono delle alternative?

