Magenta piange Beppe Parazzini

È scomparso Beppe Parazzini, notaio, Alpino, Rotariano, professionista di primo piano e uomo dotato dalla grande umanità. Lascia un vuoto incolmabile, inutile dirlo. “Siamo sinceramente addolorati per questa gravissima perdita – commenta Osvaldo Chiaramonte, presidente del Rotary Club Magenta - ma non ci dimenticheremo di una persona speciale. Porgiamo le doverose quanto sentite condoglianze alla sua famiglia. Certamente godrai di un riposo nel posto degli uomini giusti”. La vita di Beppe Parazzini è stata inevitabilmente segnata dalla sua appartenenza al glorioso corpo degli Alpini. È stato addirittura presidente dell’ANA. Tutto cominciò nel 1969 alla Scuola Militare Alpina di Aosta, dove frequentò il 57º corso Auc e venne poi inquadrato nel 5º reggimento alpini, battaglione Edolo. Terminata la naja, nel 1971 si iscrive all’Ana nel Gruppo di Bareggio (Sezione di Milano), coltiva la passione alpina e condivide l’impegno nell’Associazione con la professione di notaio che svolse nel capoluogo lombardo dal 1977 al 2019. È insignito dell’onorificenza di Cavaliere e di Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana. L’ultimo periodo non era stato facile anche per l’aggravarsi della malattia della moglie Giuseppina, mancata nel 2020. “La grande famiglia alpina si stringe con un grande abbraccio ai figli Luca, anche lui alpino, Francesco e ai suoi cari”, scrive Sebastiano Favero, Presidente dell’Ana.

