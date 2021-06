Maria Rosaria 'Suocera Simpatia'

Un nuovo importante riconoscimento e un'altra fascia per la castanese Maria Rosaria Festa. A Bellaria Igea Marina, infatti, il titolo di 'Miss Suocera Simpatia'.

In fondo, ormai si sa, che dove c'è lei c'è anche il risultato. E, così, ecco che, ancora una volta, per Maria Rosaria Festa è arrivato l'ennesimo riconoscimento e, soprattutto, una nuova fascia. Già, perché la 56enne di Castano Primo, impiegata, mamma di Valentina e Alessandro e suocera di Sharon, ha conquistato, a Bellaria Igea Marina, nientemeno che il titolo di 'Miss Suocera Simpatia 2021'. Un successo che, ovviamente, la riempie di orgoglio e soddisfazione e che, come detto, si aggiunge ad una serie di ulteriori premi che la castanese ha centrato in più occasioni nel tempo. Di fronte a tante concorrenti e, al termine, del concorso creato da Paolo Teti della Te.Ma Spettacoli (ideatore e patron anche di 'Miss Mamma Italiana'), insomma, ha potuto tornare a casa con questo premio che va ad arricchire la sua bacheca personale. Nel suo passato, infatti, si era già laureata 'Miss Mamma Simpatia' e 'Miss Over Curvy', oltre ad avere partecipato ad alcuni programmi televisivi, tra i quali 'Avanti un altro!' (con Paolo Bonolis e Luca Laurenti) e 'Guess My Age' (con Enrico Papi).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro