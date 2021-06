"Mio figlio ritrovato. Ma va aiutato"

Dopo una lunga giornata di ricerche, è stato ritrovato il proprietario dell'auto recuperata nel Naviglio. Era nascosto nel garage di casa. La mamma chiede aiuto: "Mio figlio ha problemi e soffre di depressione. Da soli non ce la facciamo".

La prima cosa importante è che l'hanno ritrovato e sta bene; poi sarà il momento di capire e, soprattutto, attivarsi per aiutarlo. Era nascosto nel box di casa il proprietario dell'auto che nelle scorse ore era stata recuperata nel Naviglio a Turbigo. Una lunga giornata di ricerche, insomma, fino a stamattina quando, appunto, si è scoperto che l'uomo si trovava nel garage. "Mio figlio soffre di problemi e di depressione - racconta la mamma - Sono state ore di grande paura; non sapevamo dove si trovasse e se gli fosse accaduto qualcosa di grave. Abbiamo pensato al peggio, poi ecco la notizia che, per fortuna, stava bene. Ma ha bisogno di sostegno. Sono alcuni anni che stiamo cercando di aiutarlo, purtroppo senza riuscirci. Da soli, infatti, non ce la facciamo, speriamo che qualcuno ci dia una mano, dia, in modo particolare, a lui il sostegno di cui ha bisogno e che si lasci convincere che così non si può andare avanti".

