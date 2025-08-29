"Occhio ai furti in strada"

Colpiscono per lo più nelle zone centrali, nei pressi dei supermercati o delle attività commerciali. Individuata la vittima le rubano collanine, bracciali o orecchini.

Colpiscono per lo più nelle zone centrali, nei pressi dei supermercati o delle attività commerciali. Il modus operandi è sempre lo stesso: dopo aver individuato la vittima, si avvicinano e con estrema abilità le rubano catenine, braccialetti, orecchini e altri preziosi. Diversi episodi purtroppo sono stati segnalati nelle ultime settimane in tutto il territorio del Castanese. "Fate attenzione e segnalate/denunciate subito simili situazioni alle Forze dell'ordine - è l'appello congiunto di Polizia locale di Vanzaghello e Turbigo, Carabinieri di Castano e Amministrazione comunale - Perchè solo la denuncia permette al personale operante di verificare se il reato sia stato ripreso dal sistema di videosorveglianza comunale e quindi di attivare tutte le procedure per identificarne gli autori". I contatti utili per le segnalazioni sono: 112 Numero unico delle emergenze e 320/4229874 Numero delle emergenze Comando Polizia locale di Vanzaghello.

