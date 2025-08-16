meteo-top

Polizia locale e Carabinieri: controlli ai ‘Tre Salti’

Servizio congiunto tra la Polizia locale di Turbigo con i Carabinieri della caserma di Castano e del Comando Compagnia di Legnano e un operatore del Parco del Ticino in località Tre Salti.
Turbigo / Cronaca - Controlli Polizia locale

Servizio congiunto tra la Polizia locale di Turbigo con i Carabinieri della caserma di Castano e del Comando Compagnia di Legnano e un operatore del Parco del Ticino in località Tre Salti. Nel giorno di Ferragosto gli agenti del comando di piazza Bonomi e i militari dell’Arma dalle 16 e fino alle prime ore della notte hanno svolto attività di verifica e accertamenti lungo le sponde del fiume Ticino e nelle aree attorno. Più nello specifico sono state identificate, nel parcheggio, oltre 50 persone, 150 invece in tutto quelle fermate nell’intera zona, alcune trovate in possesso di sostanze stupefacenti, mentre altre sono state bloccate per ubriachezza molesta, oltre ad una cinquantina di fogli di via.

