Lunga attesa per una visita

Il racconto in una cittadina di Cuggiono che doveva sottoporsi ad una visita oculistica. "Ho aspettato 1 anno e 3 mesi, ma poi mi è stata annullata".

L’emergenza Covid-19, oltre alle sofferenze e ai decessi per il virus, ha amplificato enormemente i problemi della sanità territoriale. Ecco allora che, dopo il rinvio di molte visite e interventi, ora ci siano situazioni davvero di difficile gestione. “Che sta succedendo al nostro ospedale? - ci scrive una cittadina cuggionese - Per una visita oculistica ho aspettato 1 anno e 3 mesi e il giorno prima ho ricevuto telefonicamente una comunicazione che spostava l’appuntamento (1^ appuntamento il 22 aprile – 2^ appuntamento il 18 giugno). E, poi, il 31 maggio un messaggio mi comunica l’annullamento della prenotazione. Contatto il CUP dopo aver spiegato il tutto mi hanno detto che la prima data per la nuova prenotazione è febbraio 2023. Ma non è scandaloso tutto ciò”. Una situazione, da quanto ci risulta, che ha coinvolto anche altri.

