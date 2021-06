Un'area giochi tutta nuova al Parco Patrone di Buscate, realizzata grazie ad AMGA Legnano. E' quasi tutto pronto e mercoledì 23 giugno, alle 17, il taglio del nastro.

Due scivoli a tunnel, due altalene, un simpatico cammello a molla con seduta adatta anche ai bimbi diversamente abili, così come l’altra altalena che, con il sedile a forma di orsetto dotato di cinture, si rivela un gioco sicuro anche per i più piccoli. Dulcis in fundo, la teleferica, che gode di grande popolarità tra i bambini e piace anche perché è un valido alleato nello sviluppo della loro agilità. Divertimento assicurato, insomma, nella nuova area ludica che AMGA Legnano sta realizzando al parco Pratone, nella porzione che sorge nelle immediate vicinanze della scuola. Il progetto è nato dalla volontà dell’Amministrazione Comunale guidata da Fabio Merlotti di riqualificare, ampliare e arricchire l’area giochi preesistente, creando un’unica oasi dedicata al divertimento. I lavori sono partiti a fine maggio e hanno comportato lo scavo, il livellamento del terreno, la posa della pavimentazione antitrauma in gomma, l’installazione dei giochi, delle panchine e dei cestini portarifiuti. La squadra di AMGA si è occupata di tutto: dalla progettazione alla posa in opera e ha posto particolare attenzione sia all’aspetto della sicurezza, sia a quello green. Le attrezzature ludiche rispondono, infatti, ai cosiddetti C.A.M (Criteri Ambientali Minimi), parametri finalizzati non solo alla riduzione dell’impatto ambientale, ma anche alla promozione di modelli di produzione e consumo più sostenibili. La nuova area giochi è quasi pronta: si stanno completando gli ultimi dettagli, in vista del taglio del nastro, in programma alle 17 di mercoledì 23 giugno. A tutti i bimbi che interverranno alla cerimonia, AMGA sarà lieta di offrire un cono di ottimo gelato artigianale, prodotto con ingredienti di qualità dal 'mago del gelato', presente per l’occasione con il suo camioncino.

