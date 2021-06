Torna lo spettacolo musicale promosso dal gruppo 'Every Night'. Appuntamento, allora, giovedì 24 giugno, alle 20.45, in piazza Mazzini a Castano.

La musica torna protagonista in piazza Mazzini a Castano. Il prossimo 24 giugno, infatti, il gruppo Every Night, con il patrocinio del Comune, organizza '7 Note Insieme' (giunta alla sua terza edizione). Un appuntamento tra note, emozioni e allegria, che vedrà come conduttori Mr. Anthony e Monia e la partecipazione straordinaria di Ricky Facheris e le Monelle. Lo spettacolo, inoltre, sarà a scopo benefico con libera offerta a favore della Comunità di Fratel Ettore di Milano e dell'Associazione 'Noi con Voi'.

