Scuola: quale murale?

Quale dei due avrà la meglio? Il murale con cui sarà decorata la scuola Primaria di Canegrate pensato e proposto dal Comitato genitori verrà scelto dai cittadini.

Uno di colore arancione, l'altro rosa. Quale dei due avrà la meglio? Il murale con cui sarà decorata la scuola Primaria di Canegrate pensato e proposto dal Comitato genitori è stato reso oggetto di un referendum popolare via social. Sul profilo Facebook del Comitato i cittadini potranno esprimere la preferenza per l'una o l'altra soluzione. Un modo per rendere ancora più accogliente un ambiente destinato alla crescita e alla formazione dei piccoli e nel quale questi ultimi trascorrono gran parte della loro giornata impostando i primi passi di crescita insieme con i loro coetanei. Il progetto è stato sposato con entusiasmo anche dal Comune che ha invitato i cittadini a esprimere la loro preferenza per una scuola primaria "Più bella e accogliente". Un'iniziativa che va a confermare la notevole propositività creativa del Comitato canegratese a pochi giorni dalla sua adesione al progetto 'Una mascherina per tutti' con la raccolta di mascherine destinata agli ospedali del Senegal e organizzata con Contrada Baggina e Associazione senegalese di Legnano e dintorni.

