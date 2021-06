Allevi-Leoni: Centrodestra unito

E' ufficiale: il Centrodestra a Turbigo andrà di nuovo assieme alle prossime elezioni comunali. Fabrizio Allevi candidato sindaco, Manila Leoni sarà vicesindaco.

Nel segno della continuità. E se prima erano solo voci e rumors, adesso, invece, c'è l'ufficialità: Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia (con Noi con l'Italia e Cambiamo/Coraggio Italia, più alcuni esponenti del mondo civico rappresentati dal gruppo Insieme per Turbigo) andranno ancora assieme alle prossime elezioni comunali. Non solo, però, questa conferma (arrivata nelle ultime ore), perché, contemporaneamente, sono stati svelati sia il candidato sindaco (Fabrizio Allevi, attuale assessore all'Ambiente ed all'Ecologia), sia chi, in caso di vittoria, sarà la sua vice (Manila Leoni, oggi assessore ai Servizi Sociali e Istruzione). "Si lavorerà, appunto, in continuità con l’Amministrazione uscente - scrivono - Esperienza amministrativa e innovazione, poi, saranno i due cardini su cui si baserà la nuova compagine, con persone che hanno già lavorato in Amministrazione assieme a gente nuova che porterà novità nella lista. Tanti sono i progetti su cui il gruppo si focalizzerà, proposte in continuità con gli uscenti e altre novità che presto comporranno il programma".

