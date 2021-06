Nuoto Cuggiono: prime medaglie

Domenica scorsa all’8° Trofeo città di Vigevano i nuotatori cuggionesi hanno raccolto le prime medaglie di una stagione iniziata tardi, ma che promette soddisfazioni.

Prosegue l’attività agonistica della SSD GAMES Sport che fa capo alla piscina comunale di Cuggiono. Un anno particolare che però non ha fermato la voglia di nuotare e l’impegno degli atleti che con tante difficoltà sono riusciti a mantenere una forma e costanza di allenamento che finalmente comincia a dare i suoi frutti. Ecco che domenica scorsa all’8° Trofeo città di Vigevano i nuotatori cuggionesi hanno raccolto le prime medaglie di una stagione iniziata tardi, ma che promette soddisfazioni. Così ecco uno splendido terzo posto nei 100 mt dorso conquistato da Beatrice Malacusi, affiancato al bronzo di Nicolò Pulina nei 50 mt stile. Ottimi risultati anche per gli altri atleti che magari hanno sfiorato il podio, ma che hanno comunque dato prova di determinazione dando soddisfazione agli sforzi dell’allenatore Giuseppe Cantone. Ecco gli atleti che hanno disputato la gara a Vigevano: Bonanno Mattia, Imeraj Miriana, Imeraj Aurora, Vismara Tommaso, Roda Andrea, Malacusi Cristian, Lecchi Leonardo, Tarzia Tommaso, Ponciroli Alice, Di Nicola Gaia, Zoia Marta, Ciocca Federica, Paratico Azzurra, Di Nicola Emma, Carpino Andrea e Ferraguzzi Leonardo. Ora che gli atleti sono tornati ad allenarsi nella vasca olimpionica cuggionese non resta che aspettare le prossime medaglie.

