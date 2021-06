Molto più di una semplice idea, ma, va detto, se partirà sarà, per ora, in via sperimentale. Il mercato arriva anche a Nosate, molto probabilmente di lunedì.

Molto più di una semplice idea, ma, va detto, se diventerà realtà, ovviamente sarà, per ora, in via sperimentale. Il mercato anche a Nosate? "Ci stiamo lavorando - spiega il sindaco Roberto Cattaneo - Abbiamo già avviato i contatti sia con il comando di Polizia locale di Castano, con il quale c'è la convenzione, sia con gli appositi uffici, proprio per ragionare meglio su questa possibilità. Vogliamo, infatti, provare ad organizzarlo, molto probabilmente di lunedì. Da parte di alcuni ambulanti, poi, c'è stata data fin da subito la disponibilità. Adesso, resta da capire il periodo in cui eventualmente farlo partire, tenendo conto che sarà, in questa prima fase, una sperimentazione, per renderci conto di quali saranno le risposte e come andrà".

